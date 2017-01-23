الأزمات تظهر الأوفياء

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ماجد الغامدي

لا يخفى على الجميع أن أنديتنا السعودية في هذه الفترة تعاني من أزمات مالية، بعد سنوات من الهدر المالي الذي كانت تمارسه الإدارات لإظهار كبريائها ، ولهذا انكشف حال أنديتنا، وأصبحنا نأخذ الجزء الأكبر من عمل محكمة الكأس الدولية ، بشكاوى لا تعد ولا تحصى، في ظل ابتعاد أعضاء الشرف، الذين يعتبرون الوقود الحقيقي لخزائن الأندية .

**** هذه الأزمات هي من تظهر الأوفياء الحقيقيين والمحبين للكيان ، وليس من يبحث عن الظهور الإعلامي ومناقشة سلبيات الفريق عبر شاشات التلفاز ، فالكيانات لم تعد بحاجة لمثل هؤلاء .

**** فالعشق ليس متاحاً للجميع، هو قدرة خاصة، ومنحة فريدة، لا يستطيعها العامة، العاشق بطل مغوار، فارس منتصر، ولنا في النصر خير مثال، فهناك داعمون، لا تجدهم إلا عند الانكسارات ، الأستاذ شرف الحريري، شخص لا يتردد اسمه كثيراً في وسائل الإعلام ،

وذلك لسبب بسيط، وهو أن دعمه للنصر نابع عن عشقه للكيان ، فمنذ قدومه قَدم ولا زال يقدم الكثير ، فلا أنسى ذلك الهجوم الذي كان يُمارس ضد إدارة الأمير فيصل بن تركي؛ من أجل إبعاده عن رئاسة إدارة الاستثمار للنادي ، بالرغم من كل تلك الانتقادات الشخصية التي مورست تجاهه ،

إلا أنها لم تؤثر على عمله و محبته للكيان ، وإنما جعلها سلاحاً يتسلح به لمواجهة أعداء النجاح ، فقبل أيام سمعنا عن تلك الشكاوى التي كانت تهدد النصر بشكل مباشر لدى محكمة الكأس الدولية ، فشمر عن ساعديه، وقال: أنا لها.. قولاً وفعلا .

فمثل هذه الشخصيات هي من تستحق أن تتغنى بها الجماهير و وسائل الإعلام ، وليس المهرجون الذين نراهم بعد الانتصارات، فهؤلاء سئمنا منهم خلال السنوات الماضية .

ومضة :

كلٌ يقول إن الوفا صعب نلقاه .. وأنا أقول إن الوفا فيك مخلوق

@abotala15m