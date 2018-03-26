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الأزهر يدين إطلاق الحوثيين صواريخ بالستية تجاه المملكة

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time9 / رجب / 1439 هـ      26 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أدان الأزهر بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، أمس عدة صواريخ بالستية باتجاه المملكة ما أسفر عن مصرع مواطن مصري مقيم في المملكة وإصابة آخرين .

وأكد الأزهر في بيان له اليوم رفضه التام لمثل هذه الهجمات التي تستهدف المناطق المدنية الآمنة

مجددًا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادًة وحكومًة وشعبًا

في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها .

وتقدم الأزهر بخالص العزاء للمملكة ولأسرة الفقيد المصري ضحية هذا الهجوم الغادر

سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .

abdulslam

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