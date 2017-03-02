الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك بتبوك

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تبوك – سعد الشهراني

يدشن مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري، اليوم الثلاثاء فعاليات معرض الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك بشعار ” نحو تسوق إلكتروني أمن ” ، وذلك في مركز تبوك سنتر ويستمر أربعة أيام .

وأكد الوباري ، أن الهدف من إقامة المعرض التوعوي بمناسبة الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك هو لتوعية المستهلك سواء المواطن أو المقيم بكيفية عملية الشراء للمنتوجات الاستهلاكية والكمالية , مشيراً الى تواجد منسوبي الفرع للقيام بشرح كامل للزائرين عن المنتوجات المعروضة وكيفية شرائها وجودتها سواء مايخص شراء السيارات وألعاب الاطفال والملابس ، وأيضا أدوات ومساحيق التجميل النسائية وما يسببه المنتج الرديء منها بعض الأمراض .