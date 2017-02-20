الأسر المنتجة .. صنعة الماضي لجيل الحاضر

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القصيم – البلاد

قدمت الأسر المنتجة بالقصيم صنعة الماضي بأيدٍ وطنية والتي تنوعت بين العديد من الصناعة والأكلات وغيرها والتي تقدمها ١٥ سيده من منطقة القصيم .

وتنوعت الأعمال المقدمة من الأكلات الشعبية التي تقدم طازجة ، كذلك البهارات والتوابل المصنوعة بأيديهن وحتى أعمال السدو وكل ما يخص الصوفيات, بالإضافة إلى الأعمال الفنية والرسم على الزجاج, وكذلك خياطة الملابس الشعبية للأطفال والكبار, وصناعة الحقائب والإكسسوارات والعلب والصناديق الخشبية و”الخوصيات” التي صنعت جميعها بأيدي فتيات القصيم من الأسر المنتجة .

وأكدت حرم سمو أمير منطقة القصيم رئيسة اللجنة النسائية التنموية بمنطقة القصيم الأميرة عبير بنت سلمان المنديل, بأن هذا النشاط, فرصة كبيرة ليتمتع الجيل برؤية الأصالة وغرس التراث الأصيل عبر تلك الأركان في الجناح الذي يقدم من قبل أيدي الفتيات السعوديات .كما بيّنت أن تعزيز ذلك الجانب يوقف من اندثار تلك الصنعة, وينعكس على تدريب الجيل الجديد بها.