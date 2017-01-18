الأسطورة يشيد بزوران

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الرياض- البلاد

أشاد لاعب النصر السابق والمنتخب الوطني, ماجد عبد الله بأداء فريقه حالياً تحت قيادة الكرواتي زوران ماميتش. وأكد ماجد عبد الله – أحد أساطير الكرة السعودية، وأبرز لاعب في تاريخ نادي النصر- على أن أداء فريق النصر في الوقت الراهن مبشر بالخير،

مشيراً إلى أن زوران هو من صنع هذا الفريق, وبالتالي فهو فريق زوران. وأشاد الأسطورة بإدارة نادي النصر التي حافظت على استقرار الفريق، وجددت عقد المدرب الكرواتي،

مؤكداً على أنها خطوة رائعة. وكان زوران قد تولى تدريب نادي النصر في بداية الموسم الحالي في ثاني تجرة تدريبية له بعد نادي دينامو زغرب الكرواتي.