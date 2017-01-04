الأسطورة ينصح لاعبي الأخضر

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الرياض- البلاد

طالب ماجد عبدالله نجم الكرة السعودية السابق، المنتخب الوطني الأول بنسيان صدارته لمجموعته بتصفيات المونديال، وخوض المباريات المتبقية وكأنه يبدأ التصفيات من جديد؛ من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وطالب عبدالله لاعبي المنتخب بعدم التفكير في صدارتهم للمجموعة والتفكير في المباريات بكل تركيز. وعن تواجد لاعبين صاعدين في قائمة الأخضر لمعسكر أبوظبي قال: إنهم لا يزالون يحتاجون فترة من أجل النضج واكتساب الخبرة.