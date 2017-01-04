العدد 21804 04 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأسطورة ينصح لاعبي الأخضر

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الأسطورة ينصح لاعبي الأخضر
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الرياض- البلاد

طالب ماجد عبدالله نجم الكرة السعودية السابق، المنتخب الوطني الأول بنسيان صدارته لمجموعته بتصفيات المونديال، وخوض المباريات المتبقية وكأنه يبدأ التصفيات من جديد؛ من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وطالب عبدالله لاعبي المنتخب بعدم التفكير في صدارتهم للمجموعة والتفكير في المباريات بكل تركيز. وعن تواجد لاعبين صاعدين في قائمة الأخضر لمعسكر أبوظبي قال: إنهم لا يزالون يحتاجون فترة من أجل النضج واكتساب الخبرة.

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التصنيف: الرياضة

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