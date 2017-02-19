الأسمى.. صوت الأنثى الطموحة

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يكتبها-عبدالله سعيد

الشاعرة السعودية تهاني التميمي، أو(الأسمى)التي تحدثت شعرا بلغة الأنثى الطموحة لتخليد الجمال فقد كتبت :

انا لولا ذراعي ماطلعت بساحة آلاعلام

ولي وجه يشرف موطني ويشرف اللابة

كتبت الشعر في سن مبكرة، وحملت هم وقضية الشعر والإبداع حتى أصبحت مالكة لأول صحيفة إلكترونية مهتمة بالشاعرات، وهي صحيفة سحر البيان التي تضم أكثر من مائة شاعرة من مختلف مناطق المملكة والخليج، إضافة إلى كونها عضوة في أكثر من جمعية ومجموعة، وما ذلك إلا لما تملك من طموح نحو العلو بالكلمة والإبداع.(الأسمى) رغم تفاعلها المستمر – كونها رابط مهم جدا بين الشاعرات والإعلام – إلا أنها لم تترك القصيدة بمنأى عن صوتها الأنثوي الرقيق، ودورها الاجتماعي وحياتها بشكل عام، فتجربتها غنية بالشعر والتميز، وهنا ومضة ختامية وملمح لهذا الصوت الشعري البديع :

جيتك وينقصني عمر

لو ان ضحكاتي ..نجاة

مايستفزك لو يمر!!

عمرك وهو ناقص حياة؟..

حرام ثلثيني جمر!

حرام ثلثينك رفات!!.