الأسهم الأوروبية تتراجع رغم مكاسب البنوك

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الخميس بفعل انخفاض الأسهم الدفاعية لكن أسهم البنوك ارتفعت بفضل صعود أسهم مثيلاتها الأمريكية بعدما رفعت بيانات قوية العائد على سندات الخزانة إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2011.

وبحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي والمؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة بينما نزل فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة.

وكانت الأسهم الدفاعية التي تشمل شركات السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية هي الأكثر انخفاضا على المؤشر. وتراجعت أسهم بريتش أمريكان توباكو ونستله ونوفارتس بين 0.6 و3.7 بالمئة.

وعوضت مكاسب البنوك بعض خسائر هذه الشركات حيث استفادت من زيادة أسعار الفائدة والعائد على السندات.

وارتفع سهم كومرتس بنك الألماني 1.9 بالمئة بينما صعد سهم دويتشه بنك 1.5 بالمئة مع ارتفاع العائد على السندات الألمانية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام ونصف العام.

لكن بعض البنوك الإيطالية ظلت تحت ضغط حيث يراقب المستثمرون التطورات في روما إذ تحاول الحكومة صياغة التفاصيل النهائية للميزانية بعد صدام مع الاتحاد الأوروبي بخصوص العجز المستهدف.

ونزل سهم بنك دانسكه 2.3 بالمئة بعدما أوقف برنامجه لإعادة شراء الأسهم وقال إنه يجري محادثات مع السلطات الأمريكية بشأن حسابات غير المقيمين في فرعه في إستونيا وهو مركز فضيحة غسل أموال يصل حجمها إلى 235 مليار دولار.