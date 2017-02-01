الأسهم السعودية تتراجع بعد سلسلة ارتفاعات

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الرياض ــ البلاد

سجلت الأسهم السعودية تراجعاً ملحوظاً بعد سلسلة ارتفاعات دامت لسبع جلسات متوالية هي الأطول في نحو شهرين لتغلق عند 7132 نقطة متراجعة 50 نقطة بنسبة 0.7 في المائة.

وجاء التراجع بضغط من قطاع المواد الأساسية بقيادة سهم “سابك” الذي لم يستطع أن يتجاوز حاجز 97 ريالا، حيث زادت الضغوط البيعية بعدما اقترب من مستويات 98 ريالا هي الأعلى من عام ونصف تقريبا، وسيواجه السهم دعما عند مستويات 95 ريالا.

ولا تزال أسعار منتجات البتروكيماويات أعلى مما كانت عليه في الفترة السابقة، وكذلك أسعار النفط مستقرة حول مستويات 55 دولارا في خام برنت، ما يعزز استقرار الأسعار على الأقل.

وافتتح المؤشر العام عند 7183 نقطة، لم يحقق أية مكاسب تذكر، ليتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7129 نقطة فاقدا 0.75 في المائة، وأغلق عند 7132 نقطة خاسرا 50 نقطة بنسبة 0.71 في المائة. وارتفعت قيم التداول 8 في المائة إلى 4.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 37.8 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 17 في المائة إلى 244 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.3 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 12 في المائة إلى 115 ألف صفقة.

وارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة “الإعلام” بنسبة 0.6 في المائة، يليه “التأمين” بنسبة 0.3 في المائة، وحل ثالثا “الطاقة” بنسبة 0.06 في المائة. وتصدر المتراجعة “السلع طويلة الأجل” بنسبة 2.45 في المائة، يليه “المرافق العامة” بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا “الخدمات الاستهلاكية” بنسبة 1.55 في المائة.

وكان الأكثر تداولا “التأمين” بنسبة 25 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه “المواد الأساسية” بنسبة 24 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا “المصارف” بقيمة 580 مليون ريال بنسبة 14 في المائة.