اقتصاد

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 7201 نقطة

By ibrahim abd el gffaraccess_timeمنذ 3 ساعاتchat_bubble_outlineضف تعليق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 23.66 نقطة ليقفل عند مستوى 7201.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 238 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 110 آلاف صفقة

سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية, ودار الأركان, وكهرباء السعودية, ووفا للتأمين, والعقارية الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات الصادرات, والإنماء، والإنماء طوكيو، وأكسا التعاونية, وباتك، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات

حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.25% و 1.32% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية، والإعادة السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسابك، والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 18.57 نقطة ليقفل عند مستوى 3241.22 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 102 ألف سهم تقاسمتها 357 صفقة.

ibrahim

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