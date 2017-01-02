سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 7247.34 نقطة

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أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 9.39 نقطة ليقفل عند مستوى 7247.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 326 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 147 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المتطورة, وثمار, وأسواق المزرعة, ومدينة المعرفة, وعسير الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات ساسكو, وتهامة, ونماء للكيماويات, والمتحدة للتأمين, وميد غلف للتأمين

فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.46 % .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, ومسك, وساسكو, والطيار هي الأكثر نشاطا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان, والطيار, وساسكو هي الأكثر نشاطا في القيمة .