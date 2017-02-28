سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6972.39 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 3.09 نقطة ليقفل عند مستوى 6972.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 207 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 114 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التأمين العربية, وبروج للتأمين, والصقر للتأمين, وتشب, والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات الرياض ريت, والأبحاث والتسويق, والجزيرة ريت, وساب, وأليانز إس إف

فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.76% و 1.89%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والرياض ريت, والجزيرة ريت, ودار الأركان, وسيسكو هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والجزيرة ريت, والرياض ريت, والصقر للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 87.12 نقطة ليقفل عند مستوى 5989.94 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 121 مليون ريال

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 3 آلاف صفقة.

وكانت أسهم شركات بحر العرب, والعمران, والتطويرية الغذائية, وريدان, وأبو معطي الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات الصمعاني, وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات.

فيما كانت أسهم شركات بحر العرب, وأبو معطي, والعمران, وريدان, وباعظيم هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات بحر العرب, وأبو معطي, والعمران, وريدان, وباعظيم هي الأكثر نشاطا في القيمة.