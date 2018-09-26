أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 11.72 نقطة ليقفل عند مستوى 7893.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات, والمواساة, ودلة الصحية, والعالمية, والطيار الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات التموين, والواحة, ومعادن, وتكافل الراجحي, وصافولا

فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.82% و 3.91% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, والطيار, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الأركان, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 52.83 نقطة ليقفل عند مستوى 2622.16 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 56 ألف سهم تقاسمتها 64 صفقة.