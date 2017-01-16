الألعاب الأخرى ..يا إدارة النادي

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حاتم العطرجي

من المعروف أن النادي الرياضي يتكون من عدة ألعاب مختلفة؛ مثل كرة القدم والسلة والطائرة والسباحة والكارتيه، وغيرها، ويختلف كل ناد عن الآخر في تلك الألعاب، وكل لعبة تجد من يعشقها فليست كرة القدم فقط ذات الجمهور، فتجد أن هنالك شباباً يحبون كرة الطائرة، وآخرون يعشقون السباحة، وتجد حزباً يفضل لعب كرة السلة،

ولكن ما نراه الآن وللأسف الشديد عند بعض الأندية، هو أنه يتم التركيز على لعبة أو لعبتين على حساب الألعاب الأخرى، فما ذنب تلك الألعاب ومشجعيها؟.

فمن المؤسف اختفاء بعض الألعاب من تصنيف وتركيز تلك الأندية ودعمها، وأصبحت بعض الألعاب تذهب في الطريق الذي لا رجعة فيه، فلماذا تلك القرارات الفاشلة من وجهة نظري، وما ذنب الشباب الذين يحبون تلك الألعاب المختفية من النادي، فالنادي ليس لكرة القدم فقط.. فكل الجهد والدعم يصب لكرة القدم فقط.. ولدينا مواهب من الشباب في تلك الألعاب المختلفة

* الإدارة الناجحة هي التي تُراعي كافة الألعاب وتدعمها، وتخدم الشباب فيما يحبون، وتسلط الضوء على الألعاب المختلفة.

فاصلة :

* أستغرب من كثرة الإشاعات التي يطلقها بعض إعلاميي الأندية من توقيع النادي في هذه الفترة مع لاعب معين، ويبنون أمالا وطموحات على ذلك، والغريب أن إدارة النادي لم تفاوض اللاعب أساساً، وهم يبحثون عن الشوشرة الكاذبة، ويقومون بشحن الجماهير على الإدارة من باب عدم التفاوض مع ذلك اللاعب.

رؤيا :

تغيب المصداقية عند البعض.. هداهم الله.