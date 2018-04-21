الأمانة تفاعلت مع ( البلاد)… ضبط 60 من باعة الأغنام.. ومحافظ جدة يوجه بالقضاء على الظاهرة

جدة – وليد الفهمي

تفاعلت الجهات المعنية ممثلة في أمانة جدة، وشرطة محافظة جدة مع ما نشرته (البلاد) بعنوان ” البيع العشوائي بشرق جدة يربك الحركة المرورية ” حيث ألقت القبض على60 شخصا يقومون ببيع الأغنام داخل الأحياء، كما تم تحصيل الغرامات المالية، وأـخذت التعهدات اللازمة عليهم.

وشدد محافظ جدة، سمو الأمير مشعل بن ماجد، في برقية عاجلة لأمانة وشرطة جدة، بضرورة ضبط الممارسات السالبة التي يقوم بها الباعة، والمتمثلة في حوادث السير والإصابات والتلفيات بالمركبات على مستوى المحافظة وتكثيف الحملات تجاه الباعة، ورصدهم حتى يتم القضاء على الظاهرة غير الحضارية.

وكانت “البلاد” قد رصدت في وقت سابق تواجد عدد من المواطنين والمقيمين في حلقة متنقلة لبيع الأغنام على حرم الشارع الرئيس المؤدي إلى أحياء شرق جدة؛ مما يتسبب في العديد من السلبيات المرتبطة بالانتشار العشوائي لهم، ومن أهمها الازدحام المروري للمركبات التي تتوقف بسبب عمليات الشراء والبيع.