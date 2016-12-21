(الأمان الأسري) يثقف زوار معرض الكتاب

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جدة – عبد الهادي المالكي

قدّم جناح برنامج الأمان الأسري الوطني التابع لوزارة الحرس الوطني، أنشطة توعوية- لزوار معرض جدة الدولي للكتاب- عن ظاهرة العنف بجميع أشكالها، التي تعد من المشاكل الاجتماعية التي حظيت باهتمام المعالجين والباحثين في جميع أنحاء العالم.

وأبرز الجناح حالات العنف الأسري ضد المسنين، ومن يرتكبها من هم أقرب الناس للحالة من خلال عدة الدراسات، أشارت إلى أن كبار السن في جميع دول العالم يتعرضون لسوء المعاملة والعنف، بالإضافة إلى حالات العنف الأسري ضد الأطفال والزوجات، مستعرضا ًأسباب العنف التي ترجع إلى غياب الوعي وضعف الوازع الديني، مايدفع كبار السن والأطفال والنساء إلى خطورة أن يصبحوا عرضة وضحايا للعنف الأسري.

كما يسعى برنامج الأمان الأسري الوطني، أن يكون مركز التميز في شؤون العنف الأسري، وذلك بتقديم برامج الوقاية والمساندة ونشر الوعي وبناء شراكات مهنية مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية؛ لتوفير بيئة أسرية آمنة في المملكة.

من جهته قدّم المتطوع في برنامج الأمان الأسري الوطني فيصل جعفري، للزوار طرق توعوية للوقاية من مشاكل العنف الأسري، وكيفية التعامل معها والوقاية منها، موضحاً حقوق المسنين في الأنظمة بالمملكة والبرامج الاجتماعية المساندة التي تقدم لهم.

بدورها أوضحت المتطوعة في برنامج الأمان الأسري ابتسام منياوي، كيفية تعامل المرأة مع حالات العنف ضدها، ووسائل التواصل السريع عبر الاتصال على الأرقام المجانية، التي تم توفيرها لتواصل المباشر ضد التعرض لأي حالة من حالات العنف الأسري المباشر، للاستشارات واستقبال أي حالة عنف أسري 116111.