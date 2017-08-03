الأمراء والوزراء والمسؤولون عن مشروع البحر الأحمر: من أهم وأكبر الروافد الاقتصادية ذات الأثر الإيجابي على المملكة

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نوه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء والمسؤولين بإعلان نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع البحر الأحمر .

وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في تصريح” إن المشروع يعد قيمة مضافة للسياحة محلياً وعالمياً ، ومن أهم وأكبر الروافد الاقتصادية التي سيكون لها الأثر الايجابي على المملكة في ظل رؤيتها 2030 ، إضافةً إلى أنه عامل جذب في مجالاته وسيصبح بإذن الله من أكبر المعالم التي تظهر الجمال الذي حبى الله المملكة به والكنوز التراثية والتاريخية التي تزهر بها ، كما أنه سيخلق فرص وظيفية كبيره جداً لأبناء المملكة وسيبرز واجه بحرية عصرية نموذجية وستكون من أهم بوابات المملكة ” .

وأضاف سموه ” أرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه – حفظهما الله – والشعب السعودي على هذا المشروع الجبار ” .

واستطرد قائلاً ” إن التوجيهات الحكيمة والسديدة من خادم الحرمين الشريفين أيده الله على العمل على تنويع الاستثمارات ومصادرها برؤية واستراتيجية تليق بمكانة المملكة الاسلامية والدولية وكذلك ثقته – وفقه الله – في سمو نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، الذي كان الرائد الأول في ترجمتها ومتابعة كل صغيرة وكبيرة وحرص سموه على شمولية رؤية 2030 لجميع مناطق المملكة وأجهزة الدولة وتطبيقها على أرض الواقع ، أظهر للعالم مكانة المملكة بين الدول في العديد من المجالات ومنها مجال السياحة والاستثمار وكذلك متانة اقتصادها ومكانها المرموق بين الدول المتقدمة وثقة القيادة بالمواطن “.

وفي ختام التصريح سأل الأمير محمد بن عبدالرحمن الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لكل القائمين على هذا المشروع المشّرف، الذي يعتز به كل مواطن بالمملكة، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه .

كما ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية إطلاق نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشروع البحر الأحمر السياحي العالمي في المملكة، مبيناً أن المشروع سيحدثه نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة.

وأكد سموه أن المشروع يعد قيمة مضافة للسياحة محلياً وعالمياً ، ومن أهم الروافد الاقتصادية وأحد ثمار رؤية المملكة 2030 ، إضافةً إلى أنه عامل جذب في مجالاته وسيصبح بإذن الله من أكبر المعالم التي تظهر الجمال الذي حبا الله المملكة به والكنوز التراثية والتاريخية التي تزهر بها ، كما أنه سيخلق فرصا وظيفية كبيرة جداً لأبناء المملكة وسيبرز واجه بحرية عصرية نموذجية وستكون من أهم بوابات المملكة.

وأشار سموه إلى أن إعلان نائب خادم الحرمين الشريفين عن هذا المشروع يأتي انعكاسًا لجهود سموه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في إحداث تنمية متوازنة ومؤثرة وقائمة على استثمار الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة من الجزر البحرية والمواقع الساحلية.

وسأل سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في ختام التصريح الله أن يوفق ويسدد القائمين على هذا المشروع المشّرف، الذي يعتز به كل مواطن بالمملكة، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه.

فيما أوضح معالي المستشار في الديوان الملكي الامين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري أن خارطة الاصلاح والتنمية المدروسة المبنية على رؤية واضحة تستقبل ايقونة جديدة من ايقوناتها المضيئة بإعلان مشروع البحر الاحمر .

جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة إعلان سمو نائب خادم الحرمين الشريفين مشروع البحر الأحمر وقال ” بالأمس القريب اعلن عن مشروع القدية ومشروع العلا ومشروع الدرعية على مستوى التنمية واليوم انضم البحر الاحمر الذي تشغل المملكة الغالبية العظمى من ساحله الشرقي.

وأكد أن إعلان سمو نائب خادم الحرمين الشريفين عن هذا المشروع يأتي انعكاسا لجهود سموه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في احداث تنمية متوازنة ومؤثرة وقائمة على استثمار الامكانات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة من الجزر البحرية والمواقع الساحلية ” .

وبارك معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، إطلاق نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مشروعا سياحيا عالميا تحت اسم مشروع “البحر الأحمر”، لتطوير منتجعات سياحية بين مدينتي أملج والوجه.

وأوضح الدكتور اليوبي أن مشروع “البحر الأحمر” سيحدث نقلة نوعية في عدة مجالات سياحية، وعلمية بحثية، واقتصادية، إضافة إلى ايجاد المزيد من فرص العمل والوظائف لأبناء وطننا المعطاء وجلب استثمارات محلية وأجنبية، على اعتبار أن القطاع السياحي وتنميته هو أحد القطاعات المستهدفة لرؤية 2030 الطموحة، والتي ترتكز على تنوع مصادر الدخل.

وأشار إلى أن المشروع فرصة للأقسام العلمية البحرية والمراكز البحثية في الجامعة ونظيراتها من المؤسسات الأكاديمية، للمشاركة في تأسيس المشروع بمجال الدراسات والأبحاث العلمية، لافتاً النظر إلى أن الجامعة أدركت أهمية القطاع السياحي ودوره في تنمية الاقتصاد بإنشاء معهد السياحة قبل ثمانية أعوام الذي تحول لكلية مؤخراً تضم خمسة أقسام علمية وأكاديمية متخصصة في مجال الفندقة والضيافة، والسياحة والسفر.

وأفاد مدير جامعة الملك عبدالعزيز أن تجربة الكلية أثبتت من خلال تخريج دفعات سنوية خلال الأعوام الماضية على نجاح الشباب السعودي في قطاعات الفندقة والضيافة والسياحة والسفر، الأمر الذي يؤهلهم لتولي مناصب قيادية في المستقبل وإدارة دفة القطاع، مشيراً إلى أن الجامعة ممثلة في كلية السياحة وكلية تصاميم البيئة في مجال التراث العمراني وإدارة المتاحف اتفقت مطلع العام الحالي 2017 مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على تكليف كلية السياحة بتنفيذ الدورات المؤهلة للمنشآت السياحية للحصول على التصريح في منطقة مكة المكرمة وإنشاء مركز التراث العمراني للبحر الأحمر ومركز ترميم المباني التراثية، حيث أن تلك المبادرات التي تقدمها الكليات في سبيل إثراء رصيدها العلمي والمعرفي، وذلك من أجل تقديم خبراتها ودراساتها في مجالات متعددة منها القطاع السياحي.

ورفع معالي مدير الجامعة التهاني والتبريكات لنائب خادم الحرمين الشريفين بمناسبة إقرار مشروع “البحر الأحمر الذي سيعود بالنفع -بإذن الله- على الوطن والمواطنين.

من جهة أخرى أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن مشروع البحر الأحمر السياحي الذي أعلن عنه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، مشروع ضخم سيقام على 50 جزيرة ، حيث من المتوقع له أن يخلق وجهة سياحية جديدة، ستكون ضمن أفضل 10 وجهات شاطئية فاخرة في العالم بحلول عام 2022 .

وقال إن هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، سيسهم في شكل كبير في تحقيق قفزة نوعية في السياحة في المملكة، وسيجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار فيه، إضافة الى أنه سيوفر آلاف الوظائف في قطاعات الفنادق والخدمات العامة، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يمثل قطاع السياحة أحد أهم محاوره في تنوع مصادر الدخل ، وسيعمل على وضع المملكة على خارطة السياحة العالمية، وسيجذب مئات الآف من السائحين من الخارج والداخل .

وبين أن إعلان المشروع يثبت للجميع أن حكومتنا الرشيدة ـ رعاها الله ـ تعمل دائما على تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة تؤكد للجميع أنها تملك جميع المقومات التي تضعها ضمن أفضل اقتصاديات العالم ، وضمن أكثر الدول تطورا ونهضة في العديد من المجالات .

وأفاد أن مشروع “البحر الأحمر”، سيقام على إحدى أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة , وذلك لتطوير منتجعات سياحية استثنائية بين مدينتي أملج والوجه ، وسيشكل مشروع البحر الأحمر وجهة ساحلية رائدة ، تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر، منوها بموقع مشروع البحر الأحمر هو موقع استراتيجي مميز وسيتيح للزوار فرصة التعرف عن كثب على الكنوز الخفية في منطقة مشروع “البحر الأحمر”، وما تحتويه هذه المنطقة من خيرات و أماكن خلابة و طبيعة جميلة ستجعل من “البحر الأحمر” أيقونة للمشاريع السياحية في العالم .

وثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إطلاق نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ( رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة )، مشروع البحر الأحمر السياحي العالمي في المملكة، مبيناً أن المشروع سيحدثه نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة.

وأكد الراجحي أن هذا المشروع، الذي يقع على إحدى المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، يشكل خطوة مهمة لدعم رؤية المملكة 2030 من خلال ابتكار استثمارات نوعية داخل المملكة، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل الوطني ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، كما يأتي ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية في مجال الترفيه، خاصة وأنه سيتم تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، ما سيتيح للسياح والزوار فرصة التعرف على الكنوز الخفية في منطقة البحر الأحمر.

وأفاد المهندس الراجحي أن المشروع يعكس الثقة الكبيرة في المناخ الاستثماري في المملكة وأهمية وتعدد الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، الأمر الذي يعزز الاستثمارات واستقطاب المزيد من المستثمرين، مؤكداً استعداد القطاع الخاص السعودي لدعم جميع المشاريع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية إلى أن إقامة هذا المشروع الاستراتيجي من شأنه أن يسهم في جعل المملكة ومنطقة البحر الأحمر على وجه الخصوص من الوجهات الترفيهية الجاذبة ليس محلياً فقط، بل على مستوى منطقة الخليج والعالم العربي، خاصة وأن المشروع يقدم خيارات متنوعة ومفضلة لجميع شرائح وفئات المجتمع، ناهيك عن كونه يسهم في رقي وتقدم المجتمع، متوقعاً أن يحقق المشروع عائداً استثمارياً كبيراً، ما يجعل المملكة مركزاً مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية.