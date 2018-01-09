الأمراء يعزون الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل في وفاة حرمه

جدة – سليمان سعيد – تصوير: سمير القباطي

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المُكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء وأعيان، ووجهاء محافظة جدة واجب العزاء لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل آل سعود، عضو المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف بالنادي الأهلي في وفاة حرمه التي انتقلت إلى رحمة الله أمس الأول حيث سيكون اليوم الثلاثاء آخر أيام العزاء.