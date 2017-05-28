الأمريكيون الأكثر استهلاكا للحوم .. والمملكة رابعاً

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جدة ــ وكالات

أظهر مسح اقتصادي حديث تصدر الولايات المتحدة الامريكية قائمة دول العالم فى استهلاك اللحوم، بينما جاءت المملكة في المرتبة الرابعة عربياً خلف الكويت والإمارات ولبنان.

ووفقاً لصحيفة “التليجراف” صاحبت المسح فان بنجلاديش الأقل تناولا للحوم في آسيا، حيث يستهلك الشخص العادي بمعدل اربعة كيلوجرامات من اللحم في العام، وفقا لأرقام صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

ويلي بنجلاديش كل من الهند وبوروندي وسريلانكا، في حين ان البلدان العشرة الأوائل تحتوي خمسة بلدان أفريقية هي: رواندا وسيراليون وإريتريا وموزمبيق وغامبيا وملاوي.

ويقدر متوسط تناول اللحوم في المملكة بمعدل 84.2 كيلوجرام كل عام، مما يضعها في المركز الثلاثين بقائمة الدول الأكثر تناولا للحوم، فيما يستهلك الفرد المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، في المتوسط، 120.2 كيلوجرام، اي اكثر بـ 30 مرة من نظيره في بنجلاديش، الدولة الأولى آسيويا.