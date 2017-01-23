الأمريكي (نابليون) … من غناء الراب إلى بيع القهوة في المملكة

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الرياض ــ البلاد

مرتدياً ملابس السعوديين التقليدية وبيده فنجان من القهوة، بدأ مطاع بيلي مغني الراب الأميركي الشهير يسرد بحماسة تفاصيل عن مشروع، وصفه أنه الأول في العاصمة الرياض “عربة متنقلة خاصة بالقهوة”.

فالشاب الأميركي 39 عاما، كان عضواً في فرقة “2pac” ومعروف بلقب “نابليون”، ولفرقته هذه شهرة كبيرة، حيث وصلت مبيعات تسجيلاتهم لملايين الدولارات، ولكن كل ذلك لم يحقق له “السعادة المرجوة” التي وجدها في الإسلام منذ 15 عاماً، ولم يعتنق الإسلام لوحده، بل كان هو سببا في اعتناق 3 من المغنين معه في الفرقة الإسلام.

ويقول نابيلون لموقع ” هافينغتون بوست “الأمريكي : بعد دخولي للإسلام تغيرت حياتي للأجمل، فرغم امتلاكي ثروة طائلة، ويحيط بي أصدقاء كثر، وحياتي مليئة بالأحداث والشهرة، إلا أنني كنت دائما مكتئبا وأشعر بضيق، ولم أشعر بالسعادة الحقيقية إلا بعد أن نطقت للشهادتين”.

وبعد مشوار في عالم الغناء استمر 11 عاماً، اختار مطاع الابتعاد عنه نهائياً، ليصبح همه الوحيد “تحسين صورة الإسلام لدى الغرب” على حد قوله. ومنذ 6 أعوام لملم أغراضه من نيويورك، وتحديداً ولاية نيوجرسي التي ولد فيها، واستقل الطائرة مع زوجته ذات الأصول اليمنية وأطفاله الخمسة، وتوجه إلى المملكة ليستقر فيها.

مطاع الذي افتتح عدداً من المطاعم في كل من الإمارات والكويت والرياض، وجد في المملكة المكان الأمثل ليتابع حياته فيها، لأنها على حد وصفه ، “لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهي تضم عدداً كبيراً من الجنسيات متعايشين مع بعضهم البعض، بالإضافة لوجود مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وهو إضافة إلى استثماراته في مجال المطاعم يعمل في مكتب الدعوة والإرشاد بقسم اللغة الإنكليزية، يوضح بقوله: “أقوم بالدعوة إلى الإسلام، وإلقاء محاضرات للتعريف فيه وبأخلاقياته”.