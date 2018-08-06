“الأمر بالمعروف” تُطلق تطبيق “مبرور” لخدمة ضيوف الرحمن

أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطبيق “مبرور” التوعوي الذي يدعم الهواتف الذكية لمتجري ،” google play “, “app store “

ويتضمن التطبيق مواداً توعوية مرئية ومقروءة ومسموعة وإشعارات زمانية ومكانية

بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تسهل على الحاج والمعتمر والزائر أداء نسكه

وبإمكان الحاج استعراض التطبيق ومحتوياته بعدد 15 لغة حية تناسبه

كما أنشأت الرئاسة العامة صفحة تتعلق بالحج على موقعها الإلكتروني شملت 1005 , مادة صوتية

و 118 مادة مرئية، و 81 كتاب، و 147 مطوية.

وتحرص الرئاسة العامة على المواءمة الدائمة بين خططها وبرامجها المقدمة للحجاج وبين جميع التطورات التقنية والمعلوماتية مع توفير أقصى درجات الاهتمام بحجاج بيت الله الحرام تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة المؤكِّدة على الجهات العاملة في الحج ببذل أسباب إنجاح الحج وخدمة ضيوف الرحمن، بإطلاقها عدداً من الخدمات في حج هذا العام 1439هـ ,بعد مراجعة شاملة للوسائل المستخدمة خلال الأعوام السابقة والاحتياجات المستجدة تنوعت هذه الخدمات ما بين وسائل اتصالية مع مختلف شرائح الحجاج وتجهيزات تقنية ومادية.