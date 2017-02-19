الأمطار تغمر محطة تصريف المياه بالخبر .. والمغردون يطالبون بالمحاسبة

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الخبر ــ البلاد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة لمحطة تصريف المياه بمحافظة الخبر بالشرقية وقد غمرتها مياه الأمطار وحاصرتها من كل جانب، الأمر الذي يمثل مفارقة نادرة كون المحطة منوطا بها تصريف المياه حال زيادتها.

وأبدى متداولو الصورة غضبهم الشديد لما أظهرته من ضعف محطات تصريف المياه في التعامل مع الأمطار الحالية التي يشهدها عدد كبير من محافظات المملكة.

وطالب المغردون الجهات المعنية بالتحقيق في الأمر ومحاسبة المقصرين في مشروعات شبكات تصريف المياه.