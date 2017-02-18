الأمطار والأجواء الربيعية ترفع الإشغال بـ(هيا جدة) إلى 90%

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جدة_غفران إبراهيم

ساهمت الأمطار الخفيفة والأمطار الربيعية التي تشهدها مدينة جدة في رفع نسبة الإشغال لأكثر من 90% بمهرجان السياحة والتسوق “هيا جدة” الذي تتواصل فعالياته في أكثر من (370) مركزاً تجارياً وفندقاً ومدينة ترفيهية حتى يوم 26 فبراير الجاري بهدف تعزيز مكانة جدة على خارطة السياحة الداخلية والإقليمية.

وشهدت سواحل شاطئ العروس الفيروزية زحاماً غير مسبوق، بالتواكب مع حضور استثنائي للسحوبات التي تقام في 11 مركزاً تجارياً.

وتوقع مدير المهرجانات والفعاليات بغرفة جدة محمد بن عبد الرحيم الصفح أن يكون زوار ومرتادي الـ(151) فعالية التي يشهدها المهرجان تجاوزوا المليون شخص في الأسابيع الثلاثة الأولى،

وقال: ساهمت الأجواء الربيعية التي تشهدها العروس مع الهطول الخفيف للمطر في أضفاء لمسات رائعة على المهرجان الذي وصل إلى ذروة الاشغال خلال الأسبوع الجاري، حيث تفاعل سكان وزوار جدة بشكل كبير مع الفعاليات التي تضم مسرحيات وألعاب السيرك وألعاب الكارتون والرسم والمسابقات والفعاليات الرياضية والترفيهية، علاوة على التخفيضات التي تتوزع على 5 آلاف محل تجاري.

واضاف: تستقبل المراكز التجارية المشاركة في السحوبات والتخفيضات ما بين 60 إلى 80 ألف زائر يومياً، وحققت نسبة نمو تزيد عن 40%، في حين زاد المعدل اليومي لزوار المحلات التي تعرض التخفيضات وأماكن الفعاليات عن 50 ألف شخص، بينهم عائلات عديدة جاءت من مناطق مختلفة في المملكة فضلوا أن يقضوا أجازتهم في ربوع الوطن، ويستمتعوا بالأجواء المناخية الساحرة التي تعيشها العروس وحملة التخفيضات الكبرى في المحلات والمراكز التجارية.

ويحمل قطار السحوبات في مهرجان (هيا جدة) مفاجآت من العيار الثقيل حيث يشهد توزيع (13) سيارة وعدد كبير من الأطقم الذهبية وجوائز نقدية تتجاوز 1.5 مليون ريال ومئات الجوائز والهدايا وتستمر حتى نهاية المهرجان الذي يهدف إلى استقطاب أكثر من مليوني سائح سعودي وخليجي وتعزيز مكانة جدة على خريطة السياحة والتسوق بالمنطقة.