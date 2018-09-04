دولية

الأمم المتحدة : الحل العسكري في أدلب سيكون كارثياً

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time22 / ذو الحجة / 1439 هـ       4 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
حذّرت الأمم المتحدة من شن معركة في إدلب, حيث تهدد حياة 3 ملايين مدني، داعية إلى التوصل لحل سلمي لتجنب اراقة الدماء.

وأعرب المبعوث الدولي للازمة في سوريا ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم عن قلقه إزاء الهجمات التي تعرضت لها إدلب، داعياً كل الدول المعنية إلى ممارسة الضغوط لتجنب المدينة للدمار, حيث أن المحادثات التركية الروسية لم تكن حاسمة حتى الآن.

من جانبه, دعا مستشار دي ميستورا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا يان إيجلاند، جميع الأطراف إلى الحكمة والتعقل، مؤكداً أن تحرير إدلب لا يتم بالتدمير, حيث أن الحل العسكري سيكون كارثياً.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *