الأمم المتحدة تحذر من انهيار كارثي للخدمات في غزة

حذّرت الأمم المتحدة اليوم من انهيار كارثي للخدمات في قطاع غزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي يصل إلى 20 ساعة في اليوم.

وذكرت أنه يتحتم توفير 4.5 مليون دولار كحد أدنى لتيسير توصيل حوالي 1.4 مليون لتر من وقود الطوارئ شهريًا للحفاظ على هذه الخدمات حتى نهاية العام.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: إن أزمة الطاقة الحالية لها تأثير مدمر على الوضع الإنساني الصعب في غزة، مضيفًا أن منسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك أكد اليوم في مجتمع المانحين نفاذ موارد برنامج الوقود الطارئ المدعوم من الأمم المتحدة.

ونقلا عن ماكغولدريك قال حق:” إذا لم يتم تلقي أموال جديدة على الفور، فسوف نواجه انهيارًا كارثيًا في تقديم الخدمات، إذ سيتم إيقاف الخدمات المقدمة في المستشفيات والعيادات، فضلا عن مرافق معالجة مياه الصرف الصحي والمياه والصحة العامة“.

ويعمل برنامج الوقود الطارئ المدعوم من الأمم المتحدة على توفير الوقود المنقذ للحياة لتشغيل مولدات الطوارئ الاحتياطية في المراكز الصحية الحيوية ومرافق المياه والصرف الصحي.