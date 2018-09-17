دولية

الأمم المتحدة تخصّص مليون دولار لمنع انهيار الخدمات الأساسية في غزة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time5 / محرم / 1440 هـ      17 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
خصصت الأمم المتحدة مليون دولار من الصندوق الإنساني المخصص للأرض الفلسطينية المحتلة، لمنع انهيار الخدمات المنقذة للحياة في قطاع غزة.

وأعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، أن المبلغ سيخصص لبرنامج الوقود الطارئ الذي يدعم بشكل أساسي مولدات الكهرباء في حوالي 250 مركز صحي ومنشآت المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

وقال ماكغولدريك ” إن المبلغ مخصص من الصندوق ومهم لمنع الانهيار الكامل للخدمات واحتمال تفشي الأمراض، كما سيدعم توفير الخدمات المنقذة للحياة لفترة تقارب شهراً ونصف”، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات إضافية بصورة عاجلة لضمان تقديم وقود الطوارئ بشكل مستدام.

ibrahim

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