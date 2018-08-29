الأمم المتحدة تدعو (طالبان) إلى الالتزام بوقف إطلاق النار

نيويورك ــ غرانس برس

دعا مجلس الأمن الدولي حركة طالبان الأفغانية إلى الالتزام بوقف جديد لإطلاق النار اقترحه الرئيس أشرف غني.

وقال مجلس الامن الدولي في بيان تمت الموافقة عليه بالإجماع أنه “يحض” طالبان على اتباع هذا المسار “من دون تأخير”.

وطلب مجلس الأمن من طالبان أيضا “الموافقة على العرض الذي قدمته فبراير الحكومة الأفغانية لبدء محادثات سلام مباشرة من دون شروط مسبقة ولا تهديد بأعمال عنف، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي يؤدي إلى سلام دائم للشعب الأفغاني”.

وأضاف البيان الذي دان أيضا الاعتداءات الأخيرة في البلاد، أن “أعضاء مجلس الأمن يشددون أيضا على أهمية إجراء انتخابات تشريعية سلمية وشاملة وذات مصداقية وشفافة في 20 أكتوبر وانتخابات رئاسية في 20 أبريل 2019”.

وكان اتفاق مؤقت لإطلاق النار قد أعلن وتقيد به الطرفان، في يونيو في نهاية رمضان. وهو الأول منذ 2001 في هذا البلد الذي تجتاحه حرب منذ 17 عاما.