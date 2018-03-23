الأمم المتحدة تدين أوضاع حقوق الإنسان في إيران

اعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء أوضاع حقوق الإنسان في إيران، مطالباً الحكومة الإيرانية بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المقرر الأممي المعني بالأوضاع الإنسانية في إيران.

وطالب المجلس في تقرير له اليوم (الجمعة)، السلطات الإيرانية بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية، والسماح للمقرر الخاص بدخول البلاد لجمع المعلومات والقيام بولايته.

وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز، والمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في تقريرهما السنوي الصادر هذا الأسبوع أمام الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، عن القلق إزاء مواصلة السلطات الإيرانية للإعتقالات التعسفية، وإضطهاد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وإضطهاد الأقليات العرقية والدينية وحرمانها من الحقوق والحريات الأساسية، كما أدانا عدم تعاون إيران مع الأمم المتحدة، وعدم إحترامها لإلتزاماتها القانونية الدولية والإتفاقيات التي صدقت عليها.

وأدان المفوض السامي مواصلة إيران للتعذيب البدني والنفسي، وكذلك ظروف الإحتجاز في السجون الإيرانية، مطالباً السلطات الإيرانية بالتحقيق في قضايا التعذيب كافة، ومحاكمة المسؤولين عنها والإعلان عن نتائج التحقيقات.