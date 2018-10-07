الأمم المتحدة تدين جريمة قصف الحوثيين مخيما للنازحين بالحديدة

دانت ليز غراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن القصف الذي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على مخيم للنازحين في بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة.

وقالت غراندي في بيان بثه موقع أخبار الأمم المتحدة:” نحن ندين الهجوم بشكل لا لبس فيه ونقدم تعازينا العميقة لأسر الضحايا ” .. مضيفة أن ما يحدث في اليمن صادم ولا توجد طريقة أخرى لوصف ذلك.

وأوضح البيان أن عدداً من الناجين يعالجون في مستشفى ميداني في المخا بمحافظة تعز وأن الشركاء العاملين في المجال الصحي على أهبة الاستعداد لنقل المصابين بجروح خطرة إلى عدن فيما يتم إيصال المساعدات على وجه السرعة إلى الأسر التي بحثت عن ملاذ آمن في مخيم النازحين.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران قد قصفت يوم الجمعة الماضي بثلاثة صواريخ كاتيوشا مخيم بني جابر في مديرية الخوخة والذي يشرف عليه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.