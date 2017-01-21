الأمم المتحدة: ترامب قد يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي

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جنيف – رويترز

قالت الأمم المتحدة في توقعاتها الاقتصادية السنوية، إن النمو الاقتصادي العالمي سيتسارع إلى 2.7% هذا العام، وإلى 2.9% في 2018 بعد نمو نسبته 2.2% في 2016.

غير أن المنظمة الدولية ترى حالة من الضبابية نجمت عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتتوقع أن ينخفض النمو البريطاني من 2% مقدرة للعام 2016 إلى 1.1% في 2017 و1.3% في 2018.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي وسياسات التنمية لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الفريدو كالكانيو، إن “السياسات الضريبية التي يتبناها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تكون لها آثار سلبية أيضا على الاقتصاد العالمي.