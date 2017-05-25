الأمم المتحدة ترحب بإعلان إطلاق مركز (اعتدال)

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الأمم المتحدة- واس

رحبت الأمم المتحدة بإعلان إطلاق المركز العالمي لمكافحة التطرف “اعتدال” والمبادرة بإنشاء مركز لاستهداف تمويل الإرهاب في الرياض، واصفة هاتين المبادرتين بالمهمتين، مؤكدة بأنهما تأتيان ضمن الأولويات المهمة للجهود التي يبذلها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس “لقد جعل الأمين العام للأمم المتحدة من أهم أولوياته مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف. وفي هذا السياق، فقد طرح الأمين العام أول مبادرة إصلاح رئيسية له، وهي إنشاء مكتب جديد لمكافحة الإرهاب يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان”. وأضاف “وفي هذا السياق، ترحب الأمم المتحدة بمبادرتين هامتين لمكافحة الإرهاب تتعلقان بمكافحة الإيديولوجيات المتطرفة ومكافحة تمويل الإرهاب، التي أعلنت في الرياض خلال نهاية الأسبوع”.