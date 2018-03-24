الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري للهجمات على المدنيين في أفغانستان

طالبت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) اليوم ، بالوقف الفوري لجميع أشكال الهجمات ضد المدنيين.

وتأتي المناشدة بعد يوم من انفجار سيارة مفخخة في لاشكر جاه عاصمة إقليم هلمند المضطرب بجنوب البلاد، مخلفة 20 قتيلا على الأقل.

وقال الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في أفغانستان تاداميشي ياماموتو: “لا يمكن أن يوصف هجوم يستهدف مدنيين يغادرون مباراة رياضية إلا بأنه يستحق الإدانة من الناحية الأخلاقية”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

مما يذكر أن الهجوم في لاشكر جاه الذي أصيب فيه أيضا أكثر من 50 شخصاً تقريباً، هو الثاني

خلال احتفالات محلية، وهو عادة ما يكون فترة مرح واحتفالات وفعاليات عائلية في أفغانستان.

ومازال المدنيون يحملون العبء الأكبر للصراع في أفغانستان، وبحسب التقرير السنوي لبعثة “يوناما” التابعة للأمم المتحدة

بشأن الضحايا من المدنيين في أفغانستان، قتل 3438 مدنياً وأصيب 7015 العام الماضي.