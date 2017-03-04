الأمم المتحدة تعد جدول أعمال جولة قادمة من محادثات سوريا تشمل “الإرهاب”

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قال ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يوم الجمعة :

إن الأمم المتحدة ستضم مناقشات بشأن استراتيجية لمكافحة الإرهاب على جدول أعمال للجولة التالية من محادثات السلام السورية.

جاءت التصريحات عقب جولة أولى من المحادثات استمرت ثمانية أيام في جنيف.

وفيما بدا أنه مكسب للحكومة السورية التي طالبت بوضع “الإرهاب” على جدول الأعمال.

قال دي ميستورا إن جولات قادمة من محادثات جنيف ستتناول:

“قضايا متعلقة باستراتيجيات مكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية وإجراءات لبناء الثقة في المدى المتوسط”.

وقال في مؤتمر صحفي أخير إن المحادثات في أستانة، التي تعقد برعاية روسيا وتركيا وإيران.

ستكون مكملة وتتناول “الحفاظ على وقف إطلاق النار وإجراءات فورية لبناء الثقة وقضايا متعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب”.

وأضاف أنه يشعر “بارتياح” بأن كل الأطراف يمكن أن “تتواءم مع” أجندة جنيف