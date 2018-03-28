دولية

الأمم المتحدة تنظم مؤتمراً للمانحين لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time11 / رجب / 1439 هـ      28 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

تنظم الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومتا سويسرا والسويد في الثالث من شهر أبريل القادم مؤتمراً رفيع المستوي للمانحين ، لتمويل خطة الاستجابة الانسانية في اليمن للعام 2018 وتخفيف معاناة الشعب اليمني .

وكان معالي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس قد أعرب عن تقديره لما تقوم به المملكة العربية السعودية

من مساهمات إنسانية في العالم ، وتقدمه من أجل الشعب اليمني

ودعمها وتمويلها خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، داعيا الدول للمساهمة في هذا الجهد الإنساني.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك أمس الثلاثاء.

ibrahim

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