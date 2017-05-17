الأمم المتحدة: نمو الاقتصاد العالمي أقل من المطلوب

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قالت الأمم المتحدة أن نمو الاقتصاد العالمي لازال أقل من المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 .

وأوضح التقرير الذي أصدرته إدارة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية أن الزيادة المتواضعة للنشاط الاقتصادي لم تحدث بشكل متساو بين الدول ، حيث حققت الكثير من الدول المتقدمة زيادة في النمو ، وتحسنت الآفاق الاقتصادية في الدول التي تمر بمرحلة إنتقالية ، بينما لازالت قوة التعافي الاقتصادي غير كافية في الكثير من المناطق.

وتوقع التقرير تحقيق الاقتصاد العالمي لنمو نسبته 4،7 % في عام 2017 ، و5،3 % في عام 2018 في الدول الأقل نموا .

من جهتها أكدت ديانا الأركون مسئولة قسم تنمية السياسات والتحليل في الإدارة الأممية أنه في حال إستمرار الإتجاهات الحالية فإن 35 % من سكان الدول الأقل نموا سيبقون في فقر مدقع بحلول عام 2030.