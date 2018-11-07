الأمم المتحدة: 200 مقبرة جماعية خلفها داعش في العراق

نيويورك ــ رويترز

كشف تقرير حديث صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، إنه تم العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية في العراق في مناطق كانت خاضعة من قبل لسيطرة التنظيم.

وأضاف أن بين القتلى نساء وأطفال وكبار في السن ومعاقون، وكذلك أفراد من القوات المسلحة والشرطة العراقية، ومن المعتقد أنهم ضحايا التنظيم المتطرف الذي كان يسيطر في الفترة بين يونيو، وديسمبر عام 2014 على مساحات كبيرة من شمال العراق.

كما ذكر أنه “وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من السلطات العراقية يوجد 202 مقبرة جماعية توزع أغلبها في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال بغداد) والأنبار (غربا)”.