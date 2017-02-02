الأمن الإلكتروني: خطر شمعون 2 لا يزال مستمرا

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جدة ــ البلاد

حذر المركز الوطني للأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية من استمرار خطر فيروس شمعون 2.

وقال المدير التنفيذي للاستراتيجية والتواصل للمركز، الدكتور عباد العباد: إن خطر فيروس “شمعون 2″ مازال قائمًا ، وأن هجماته الأخيرة هي إعادة تدوير له.

ولفت إلى أن المركز الوطني للأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية، عمل خلال الفترة الماضية على عدة محاور؛ أهمها الاستجابة للحوادث الإلكترونية في الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية.

يأتي ذلك بعدما حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جميع الأجهزة الحكومية من هجمات إلكترونية، تستهدف ملفات البيانات وتعمل على مسحها، كما أعلن في ذات الوقت تعرّض عدد من الجهات الحكومية لهجمات إلكترونية، من قبل فيروس يطلق عليه ” شمعون 2 ” ، ما أدى لتعطل العمل في بعض الجهات الحكومية.