الأمن الإلكتروني يحذر من رسالة احتيالية

جدة ـ البلاد

حذر مركز الأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، من رسالة احتيالية جديدة تصل إلى البريد الإلكتروني، ينتحل مرسلها صفة المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات، بغرض قبولها من قبل المرسل إليه لاختراق بريده والسيطرة عليه.

واوضح المركز ان بريدا تصيديا ينتحل صفة المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات، يرسل رسالة إلى الأشخاص والجهات تحمل عنوان “تحذير من فيروس الفدية شمعون 4.1”.

ودعا المركز الاشخاص الذين تصلهم الرسالة بتجاهل التعامل معها او فتحها وحذف البريد الإلكتروني مباشرة، مع ضرورة حجب النطاق وعنوان الإنترنت المشبوه.

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