الأمن الاردني يقبض على قاتل اللواء الحناينة

ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية صباح اليوم الأربعاء القبض على قاتل اللواء المتقاعد حابس الحناينه في منزله بمحافظة مأدبا وسط الأردن.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد بلاغ مساء البارحة لمديرية شرطة محافظة مأدبا بتعرض اللواء المتقاعد حابس الحناينة من المخابرات العامة لإطلاق عيارات نارية من قبل شخص مجهول أثناء وجوده أمام منزله في المحافظة وما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بإصابته فيما لاذ مطلق النار بالفرار من المكان.

وأضاف السرطاوي في بيان أنه شكل فريقًا تحقيقيًّا خاصًا من مديرية الأمن العام والمخابرات العامة لمتابعة التحقيق في القضية.

وأكد الناطق الإعلامي أن فريق التحقيق وخلال ساعات تمكَّن من خلال جمع المعلومات ومتابعتها والاستماع لأقوال الشهود من تحديد هوية المشتبه فيه بارتكاب الجريمة إذ ألقي القبض عليه، وخلال التحقيق معه اعترف أنه خطط منذ فترة لقتل اللواء الحناينة، لاعتقاده أنه كان وراء اعتقاله أثناء وجوده في روسيا عام 2005.