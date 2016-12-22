الأمن السعودي يفوز بجائزة أفضل فيلم توعوي

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جدة ــ البلاد

انتزعت وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في الأمن العام، جائزة أفضل فيلم توعوي في المسابقة التى نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب “على هامش المؤتمر الـ 40 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي انعقدت أعماله بالعاصمة التونسية.

وتسلم مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج جائزة الفيلم التوعوي الأول من الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. وحمل الفيلم الفائز موضوع “دور المواطن في تحقيق الأمن”،

وتم من خلاله استعراض أهم الأدوار التي يؤديها المواطن لتحقيق الأمن، ودوره في حماية أمن المجتمع، وكان المؤتمر الـ 40 لقادة الشرطة والأمن العرب قد خصص جزءا من موضوعاته لاستعراض جهود الدول العربية في مجال التوعية، ورفع مستوى الوعي الأمني، حيث تم استعراض عدد من الأفلام التوعوية التي شاركت بها وزارات الداخلية العربية، ودارت موضوعاتها حول التوعية الأمنية؛ بهدف نشر الوعي الأمني لدى المواطن العربي.