«الأمن السيبراني» تطلق مبادرة لتدريب 800 متخصص

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مبادرة التدريب في الأمن السيبراني التي تستهدف تدريب 800 متخصص في مجال الأمن السيبراني خلال العام الأول

وسيتم اختيار المتدربين من الجنسين بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجامعات، وبناءً على نتائج اختبارات التقييم والجاهزية، وسيكون التدريب في مدن الرياض وجدة والدمام.

وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة الموظفين الحكوميين العاملين في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة لتهيئة طلبة الجامعات حديثي التخرج في التخصصات ذات العلاقة لوظائف الأمن السيبراني.

وسيتم تقديم هذه الدورات التدريبية، التي تشمل محتوى نظريا وعمليا، من خلال شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وتحت إشراف الهيئة.

وتتضمن المبادرة ثلاثة مستويات تدريبية تبدأ من مستوى التأسيس، حيث يخضع المتدرب لبرنامج تدريبي مكثف على مدى أربعة أسابيع يشمل مواضيع أنظمة التشغيل وشبكات الحاسب الآلي وأساسيات الأمن السيبراني

أما المستوى المتوسط فهو عبارة عن برنامج تدريبي مكثف مدته أربعة أسابيع، ويُعنى بمواضيع الاختراق الأخلاقي وحماية الشبكات والأنظمة

فيما سيكون المستوى الثالث من التدريب، الذي يمتد لأسبوعين، متقدمًا ومتخصصًا في أحد المجالات الدقيقة التي تشمل اختبار الاختراق والاستجابة للحوادث والأمن الإلكتروني الجنائي وعمليات الأمن السيبراني.