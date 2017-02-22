الأمن العام يخرج عدداً من الدورات الحتمية للأفراد في تبوك

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تبــوك ــ سعـــد الشهــــراني

رعى مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد بن صعب التميمي حفل اختتام عدد من الدورات الحتمية التي حصل عليها مجموعة من الأفراد من منسوبي وزارة الداخلية والتي سبق أن عقدت في مركز تدريب الأمن العام بالمنطقة , هذا وحضر الحفل مدير عام الدفاع المدني بمنطقة تبوك ومساعد قائد قيادة الحدود وعددا من القيادات العسكرية من كافة أفرع الأمن العام بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن مركز تدريب الأمن العام في منطقة تبوك يشهد حاليا جوانب تطورية هامة في كافة مجالات التخصصات الأمنية والتدريبية من خلال جلب كوادر تعليميه وتدريبيه مؤهله لعقد مختلف الدورات التي تسهم بفعاليه في تأهيل رجل الأمن تأهيلا يرقى إلى المسئولية المناطة به . هذا ما أكده لـ ( البلاد ) مصدر مسئول في إدارة التدريب بالأمن العام الذي أضاف أن الأمن العام يولي العملية التدريبية والتعليمية أهمية بالغة على كافة المستويات .