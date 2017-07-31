الأمن اللبناني يقبض على “خلية داعشية”

ألقت أجهزة الأمن اللبنانية القبض على خلية أمنية خطيرة مؤلفة من أربعة لبنانيين تعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابي في لبنان.

وأفادت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان اليوم أنّ القوى الأمنية تمكنت خلال عمليات دهم نفذتها في مدينة طرابلس ومنطقة الضنية في شمال البلاد من توقيف كامل أعضاء الشبكة، مشيرة إلى أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيق معهم بقيامهم بالتواصل مع عناصر في تنظيم داعش في سوريا والعراق بهدف تنسيق عمل التنظيم في داخل لبنان والخارج من النواحي الأمنية والميدانية واللوجستية والمالية إضافة إلى تخزين كمية من الصواريخ والأسلحة الحربية ووسائل الاتصال داخل أحد المستودعات في منطقة أبي سمراء/ طرابلس، وذلك بهدف استخدامها في عمليات إرهابية مستقبلية بعد تحديد الأهداف والأوقات المناسبة للتنفيذ .

وأفاد البيان أن القوى الأمنية ضبطت 13 صاروخاً مذنباً عيار 60 ملم و13 صاعقاً كهربائياً، تعمل بواسطتها هذه الصواريخ وجميعها صالحة للاستعمال، إضافةً إلى ضبط عددٍ من البنادق والمسدسات الحربية مع الذخائر العائدة لها، وعددٍ كبيرٍ من أجهزة التواصل اللاسلكية، الهاتفية والإلكترونية، وحافظات معلومات وشرائح تتضمن خرائط مفصلة لمنطقتي الشمال والبقاع وغيرها.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين أحيلوا إلى القضاء المختص للاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بحقهم.