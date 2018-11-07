الأمن اليمني يحبط عملية كبيرة لتهريب عملات تابعة للانقلابيين

أحبطت أجهزة الأمن بمحافظة مأرب ، شرق اليمن، تهريب مليونين و610 ألف دولار أمريكي ونحو 9 ملايين ريال سعودي في عمليتين مختلفتين .

وقال مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني ” لوكالة الأنباء اليمنية” : إن أفرادًا من منتسبي الأمن في مديرية الجوبة ضبطوا مبلغ اثنين مليون و610 آلاف دولار في سيارة وتم ضبط المتهمين، فيما تمكنت إحدى نقاط الحزام الأمني لعاصمة المحافظة وعلى طريق مأرب صنعاء من ضبط تسعة ملايين ريال سعودي غير مصرحة هُربت في شنطة ملابس على متن سيارة وضبط سائق السيارة”.

وأشار المداني إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران دأبت على المضاربة بالعملة الصعبة في المحافظات المحررة وتهريبها إلى صنعاء بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، موضحاً أن مثل هذه العمليات تؤدي إلى انهيار الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية وزيادة معاناة الناس والمواطنين اليمنيين في إطار مشروع الميليشيات الانقلابية الذي يوزع الموت والخراب على الشعب اليمني.