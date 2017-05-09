الأميرة عادلة بنت عبد الله تفتتح معرض “دكاكين” لدعم الأطفال مرضى السرطان

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افتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية مساء اليوم معرض “دكاكين” 2017م بعنوان (عطائكم سند لهم ) , وذلك بفندق فورسيزون بالرياض.

وأوضحت سموها في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن جمعية سند الخيرية تنظم معرض دكاكين مرتين في السنة بهدف زيادة الموارد المادية للأطفال مرضى السرطان.

بإشراف فريق متكامل من موظفات الجمعية والمتطوعات, مشيرة إلى أن المعرض يشهد كل عام إضافات جديدة وإقبال متزايد لتميزه في عالم التسوق والمهرجانات التسويقية.

إضافة إلى أن المعرض يوفر للسيدة السعودية تجربة جميلة في التسوق الموسمي بالتوازي مع هدف نبيل وهو خدمة الأطفال مرضى السرطان.

مبينة أن المعرض يجمع بين سيدات الأعمال السعوديات وسيدات الأعمال المشاركات من مختلف الدول العربية ، بالإضافة إلى مشاركة جمعيات خيرية .

ويضم مهرجان “دكاكين” الذي يستمر 4 أيام مجموعة واسعة من أرقى الأزياء والمجوهرات والإكسسوارات والأثاث المنزلي.

والأعمال من عمل مصممين وفنانين مبدعين على المستوى المحلي والعالمي وسط أجواء شبية بالحارات القديمة .

حيث حملت أروقة المعرض أسماء لشوارع الحارات القديمة من مختلف مناطق المملكة .