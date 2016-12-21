الأميرة عادلة تفتتح معرض (دكاكين الشتاء)

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الرياض- واس

افتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية، مهرجان دكاكين الشتاء 2016م، في نسخته الثالثة، الذي تنظمه الجمعية، ويستمر لمدة 4 أيام , وذلك بفندق فورسيزون بالرياض.

وأوضحت الأميرة عادلة بنت عبدالله في تصريح، أن المعرض فرصة كبيرة لنشر رسالة جمعية سند الخيرية الإنسانية، وكسب الدعم من المجتمع خصوصا من صاحبات الأعمال المتميزات السعوديات ، وهي فرصة أيضا لسيدات الأعمال، ومن لهن باع طويل بالأعمال الحرة أن يلتقين ويتبادلن الخبرات ويبنين على خبرات بعضهن البعض، وبالنهاية هدفنا سامٍ، وهو إيجاد كل الدعم والتميز للأطفال المرضى بالسرطان .

وأبانت أمينة الصندوق عضو مجلس إدارة في جمعية سند المسئولة عن مشروع ” دكاكين ” الدكتورة وفاء الرشيد من جانبها أن الإدارة المالية في الجمعية حولت العمل الخيري من عمل يعتمد على التبرعات إلى الاعتماد على المشاريع والشراكات، لتقدم ما يزيد عن 70% من مصروفاتها ، وكل ذلك لتقديم أفضل الرعاية للأطفال المرضى بالسرطان، مشيرة إلى أن هناك عدة أهداف لمشروع مهرجان دكاكين، وهي الأولوية في مساعدة الأطفال المرضى بالسرطان واستحداث مصادر مالية جديدة للجمعية ، وإعطاء فرصة للمصممات السعوديات والخليجيات والعربيات لعرض تصاميمهن ، كما يعتبر المعرض واجهه حضارية للأسواق الخيرية في مدينة الرياض .

وأشارت مديرة عام الجمعية ريم بنت صالح الحجيلان إلى مشاركة أكثر من 90 مشاركة محلية ودولية في المشروع ، تضم مجموعة واسعة من أرقى الأزياء والمجوهرات والإكسسوارات والأثاث المنزلي لنخبة من المصممات السعوديات والخليجيات والعربيات، مضيفة أن معرض دكاكين الشتاء يجمع بين الحضور المميز والعمل الخيري الداعم للمجتمع.