الأميرة عبير تشيد بأعمال طالبات كلية التصاميم

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الدمام -حمود الزهراني

أشادت حرم أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل رئيس مجلس الأمناء في مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية بالتصاميم والاعمال المعروضة في معرض كلية التصاميم وقالت:”إننا نفخر بمثل هذه المشاريع لشابات سعوديات من بنات هذا الوطن الغالي وأنها مشاريع جبارة تستحق الإشادة”.

من جانبه ذكر مدير جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد الربيش بان هذه المشاريع التي رأيناها اليوم هي مشاريع تثلج الصدر وتبعث في النفس السرور خاصة وانها من انجاز بناتنا الطالبات وهذا ما يؤكد أهمية الاستثمار في الشاب والشابة السعودية وان المستقبل امامهم مزدهر بإذن الله ، ولقد تم وسم المعرض بـ ( الى اخره ) دليل على ان هذه هي البداية فقط وان الانطلاقة الأولى هي اليوم نحو افاق أوسع واشمل بإذن الله .

جاء ذلك في افتتاح المعرض السنوي لأعمال ومشاريع طالبات كلية التصاميم بجامعة الامام عبد الرحمن بحضور صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيس مجلس الأمناء في مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية خلال الفترة المخصصة للسيدات وحضور عميدة الكلية الدكتورة سمية السليمان، وافتتحه مدير الجامعة في الفترة المخصصة للرجال بحضور امين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ورجال الاعمال مساعد الزامل وأعضاء المجلس البلدي لحاضرة الدمام و من غرفة المنطقة الشرقية وعدد من المهندسين حيث اختتم المعرض مساء امس في بهو الكلية.

وذكرت عميدة كلية التصاميم والمشرفة العامة على المعرض الدكتورة سمية السليمان بان الهدف من إقامة المعرض هو تعريف سوق العمل بما ينجزه خريجات كلية التصاميم في ثلاثة اقسام وهن خريجات في قسم التصميم الداخلي و قسم المطبوعات والوسائط المتعددة و السنة الثانية والثالثة في قسم تصميم المنتجات والذي يخرّج مهندسات صناعيات والهدف الأساسي هو ظهور نتاج عملهمن خلال السنوات الخمس الماضية على المجتمع بأفضل صورة . وأضافت الدكتورة السليمان بان الخريجات صممن 44 مشروعا والسنوات الأخرى كان لهن تطبيقات في عدة مواد.

من جانبه قال امين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير :”ان ما شاهدناه اليوم في معرض ( الى اخره ) هي مشاريع نفخر بها جميعا خاصة وانه من تصميم بناتنا فهو ابداع من الطالبات على كافة المستويات وهذا اثار اعجابي بشكل كبير من خلال الإنتاج المميز الذي ظهر اليوم وفي وجهة نظري ان يكون هناك مشاركة من قبل القطاع البلدي لعدد من المشاريع لكي نحسس الطالبات بانهن قريبات من الواقع والحياة العملية”.