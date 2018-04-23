الأمير بدر بن سلطان يستقبل أهالي القريات المهنئين بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال بإسكان الحديثة اليوم جموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف .

وقد أقيم حفل خطابي بدئ بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر كلمة رحب فيها بصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في محافظة القريات بين أبنائه وإخوانه.

منوهاً بما تحتظنه المحافظة من إرث تاريخي امتد لعصور من الزمن ، إضافة إلى اشتهارها بصناعة الملح وزراعة الزيتون.

سائلا الله أن يحفظ ولاة أمرنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان .

عقب ذلك القيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم الدكتور علي بن دبكل العنزي رحب فيها باسمه وباسم أهالي محافظة القريات.

كما هنأ سموه بالثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف ، سائلاً الله له التوفيق والعون .

وأكد حرص سموه على استمرار حملة البناء والتنمية في هذه المحافظة لتتكامل مع التنمية في المنطقة والوطن حسب رؤية المملكة 2030 .

ثم القيت قصيدة بالفصحى للشاعر حامد الرويلي واخرى نبطية للشاعر عطالله الشراري .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر الاستقبال رئيس محكمة القريات العامة الشيخ عبد الرحمن الصعب والقضاة ووكيل الإمارة للشئون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني.

ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر وعدداً من وجهاء وعمد وشيوخ القبائل في المحافظة .