العدد 21796 27 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأمير بدر بن سلمان إلى رحمة الله

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الأمير بدر بن سلمان إلى رحمة الله
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الرياض -واس

صدر عن الديوان الملكي أمس البيان التالي :

(بيان من الديوان الملكي) : انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 26 / 3 / 1438هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته،
إنا لله وإنا إليه راجعون.

التصنيف: محليات

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