الأمير بدر بن سلمان إلى رحمة الله

شارك عبر واتساب

الرياض -واس

صدر عن الديوان الملكي أمس البيان التالي :

(بيان من الديوان الملكي) : انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 26 / 3 / 1438هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته،

إنا لله وإنا إليه راجعون.