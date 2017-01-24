الأمير بندر بن سلمان يؤكد على اعتماد الشريعة الإسلامية في التحكيم

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الرياض- واس

حضر سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد عضو محكمة التجارة الدولية (ICC) الاجتماع الثاني للمجموعة العربية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان أمس. وأشار سموه في كلمة ألقاها إلى العلاقة المتينة مع غرفة التجارة الدولية (icc)، ووصفها بأنها علاقة تكاملية.

وشدد سموه على ضرورة إعطاء مراكز التحكيم حقها لإثبات وجودها , وقال :” إن غرفة التجارة الدولية كانت اللغات المعتمدة فيها الإنجليزية والفرنسية ولكن بفضل الله ثم بجهود الجميع أصبحت اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية التي تتداول بها القضايا التحكيمية في (icc) “،

مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية أصبحت أحد القوانين الواجبة التطبيق والمعتمدة في (icc) وقد طبقت بعض القضايا في (icc) بالشريعة الإسلامية التي كنا نطالب بها في الساحة الدولية.

وأكد سموه على أهمية اعتماد الشريعة الإسلامية في التحكيم خصوصاً إذا كان أطرافها مسلمين ، مطالبا بإعطاء الفرصة الأكبر للمحكمين العرب أن يكونوا معتمدين في غرفة التجارة الدولية وهم كذلك بالفعل ولكن نريد الزيادة وإعطاء الفرصة الأكبر والأكثر خصوصاً من هم أكفاء وهم كثر ولله الحمد.